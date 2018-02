POL-OE: PKW-Brand in Bamenohl

Durch Brand beschädigter PKW Bild-Infos Download

Finnentrop (ots) - Eine böse Überraschung erlebte eine Fahrzeugbesitzerin nach ihrer Rückkehr von einem Einkauf. Sie bemerkte am Mittwoch gegen 08.15 Uhr, auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes, eine Rauchentwicklung aus dem Motorraum ihres zuvor abgestellten Fahrzeuges. Sie verständigte sofort die Feuerwehr, der es gelang, das inzwischen entfachte Feuer im Motorraum zu löschen. Trotzdem entstand an dem PKW der Geschädigten ein Sachschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro. Die Polizei geht von einem technischen Defekt aus.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Olpe

Pressestelle Kreispolizeibehörde Olpe

Telefon: 02761 9269 2200

E-Mail: pressestelle.olpe@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/olpe

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell