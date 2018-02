POL-OE: Einbrecher bei Tatausführung fotografiert Polizei bittet um Mithilfe bei der Fahndung nach Verdächtigen.

2 weitere Medieninhalte

Kreisweit (ots) - In der Matthiasstraße in Brün öffneten Unbekannte am 31.01.18 in der Zeit zwischen 19.50 und 20.20 Uhr an einem Wohnhaus gewaltsam ein Küchenfenster und stiegen in die Wohnung ein. Bei dem Einbruch zeichnete eine Videokamera zwei bisher unbekannte Männer auf, die mit dem Einbruch in Verbindung stehen dürften. Die Täter entwendeten Schmuck und Bargeld.

Ein Gerichtsbeschluss zur Veröffentlichung der Fotos liegt vor.

Die Polizei fragt: Wer erkennt die Männer auf den Fotos? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Olpe unter der Telefonnummer 02761-9269-0 sowie jede andere Polizeidienststelle entgegen.

