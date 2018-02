POL-OE: Hoher Schaden durch Sachbeschädigung

Lennestadt (ots) - In der Zeit zwischen Samstag- und Sonntagabend beschädigten Unbekannte in der Hüttenstraße in Altenhundem einen PKW. Der an der Straße abgestellte Mercedes wies über beide Fahrzeugseiten tiefe Kratzspuren auf. Es entstand ein Sachschaden von ca. 5000 Euro. Hinweise auf Täter liegen nicht vor.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Olpe

Pressestelle Kreispolizeibehörde Olpe

Telefon: 02761 9269 2200

E-Mail: pressestelle.olpe@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/olpe

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell