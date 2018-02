POL-OE: "Oberstufenparty" hält Polizei und Rettungsdienste in Atem

Kirchhundem (ots) - Kirchhundem. Eine sogenannte "Oberstufenparty" sorgte am Samstagabend in Kirchhundem für mehrere Einsätze der Polizei und des Rettungsdienstes. Mehrfach wurden die Ordnungshüter in die Schützenhalle gerufen, weil sich immer wieder Schlägereien sowohl unter den Partygästen, als auch Auseinandersetzungen zwischen den Feiernden und dem Personal des vor Ort beauftragen Security-Unternehmens ereigneten. Hierbei wurden einzelne Beteiligte jedoch nur leicht verletzt. Insgesamt leiteten die Polizeibeamten drei Strafverfahren wegen Körperverletzung ein.

