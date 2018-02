POL-OE: Autofahrer mit falschen Kennzeichen und berauscht am Steuer

Drolshagen (ots) - Drolshagen. Ein 27-jähriger Mann aus Meinerzhagen fiel im Rahmen einer Verkehrskontrolle auf, nachdem er am Samstagabend mit seinem PKW um 23.45Uhr die Straße "In der Sengenau" in Drolshagen befahren hatte. Beamte der Polizeiwache Olpe stellten fest, dass nicht nur falsche Kennzeichen an dem Auto angebracht waren, sondern der Fahrzeugführer darüber hinaus auch unter dem Einfluss von Drogen stand. Nach einem positiven Drogentest wurde der junge Mann der Polizeiwache zugeführt, wo ihm letztlich eine Blutprobe entnommen wurde. Da das Anbringen falscher Kennzeichen den Straftatbestand der Urkundenfälschung erfüllt, muss sich der junge Mann neben dem "Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss" auch in einem entsprechenden Strafverfahren verantworten.

