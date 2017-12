POL-OE: Aufhebeln von SB Automaten an Waschstraße

Attendorn (ots) - Am Montag den 25.12.2017 gegen 06.20 Uhr hebelten bisher unbekannte Täter zwei SB Automaten an der Waschanlage der Aral Tankstelle in Attendorn auf. Anschließend verschwanden sie vermutlich mit einem silberfarbenen Opel in unbekannte Richtung. Im Zuge der Ermittlungen stellte sich heraus, dass sich am Fahrzeug gestohlene Kennzeichen befanden, die vermutlich im Bereich Kölner Straße von einem Lkw der Marke Iveco abmontiert wurden. Es entstand Sachschaden im Wert von 140 Euro

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Olpe unter der Tel.: 02761-9269-0 oder an jede andere Polizeidienststelle.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Olpe

Pressestelle Kreispolizeibehörde Olpe

Telefon: 02761 9269 2200

E-Mail: pressestelle.olpe@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/olpe

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell