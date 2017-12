POL-OE: Körperverletzung in Lennestadt

Lennestadt (ots) - In der Nacht zu Sonntag wurde gegen 03:18 Uhr ein 28-jähriger Lennestädter von einem bislang unbekannten Täter auf einem Parkplatz in der Wigeystraße angegriffen. Durch einen Schlag ins Gesicht wurde der Geschädigte leicht verletzt und musste mit einem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus verbracht werden. Täterhinweise melden Sie bitte an die Polizei Olpe unter der Telefonnumer 02761/9269 - 0

