POL-OE: Angetrunkener Autofahrer verunfallt und irrt durch die Nacht

Drolshagen (ots) - Gegen 08:30 Uhr am Samstagmorgen wurde die Polizeileitstelle über eine verdreckte und verwirrte Person im Bereich Drolshagen - Iseringhausen in Kenntnis gesetzt. Die eingesetzten Polizeibeamten trafen den 31-jährigen Mann aus Reichshof wie beschrieben an. Es stellte sich heraus, dass der junge Mann einen Pkw unter dem Einfluss von alkoholischen Getränken geführt hat und sich dabei gegen 02:30 Uhr in der Nacht auf Samstag überschlagen hat. Dabei verletzte er sich leicht und irrte sodann etwa 3 km durch die Nacht bis er von einem Zeugen aufgegriffen wurde. Der Mann wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht, wo ihm aufgrund der Trunkenheitsfahrt eine Blutprobe entnommen wurde. Der Pkw wurde total beschädigt und von der Unfallörtlichkeit abgeschleppt. Nun muss sich der junge Mann einem Strafverfahren wegen gleich mehrerer Verkehrsstraftaten stellen.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Olpe

Leitstelle Kreispolizeibehörde Olpe

Telefon: 02761 9269 2550

E-Mail: leitstelle.olpe@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/olpe

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell