POL-OE: Exhibitionist am Bahnhof Grevenbrück

Lennestadt (ots) - Am Freitagabend gegen 22:50 Uhr fuhr eine 23-jährige Finnentroperin mit dem Zug von Grevenbrück nach Hause. Als der Zug anfuhr, befand sich eine ca. 6-köpfige Gruppe Jugendlicher auf dem Bahnsteig. Einer dieser Jugendlichen entblößte sich und zeigte sein Geschlechtsteil in Richtung der jungen Frau. Der junge Mann wird als 16-18 Jahre alt, von schmaler Statur, mit kurzen braunen Haaren und dunkler Oberbekleidung beschrieben. Die Tatausführung wurde von den anderen Jugendlichen mittels Smartphone gefilmt. Täterhinweise melden Sie bitte an die Polizei Olpe unter der Telefonnummer 02761/9269 - 0

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Olpe

Leitstelle Kreispolizeibehörde Olpe

Telefon: 02761 9269 2550

E-Mail: leitstelle.olpe@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/olpe

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell