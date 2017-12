POL-OE: Täter nach gefährlicher Körperverletzung gestellt

Olpe (ots) - Am frühen Freitagabend warf ein bis dahin unbekannter Täter einem anderen Gast einer Lokalität am Marktplatz in Olpe ein schweres Bierglas gegen den Kopf, wodurch dieser eine Platzwunde erlitt. Er wurde mittels Rettungswagen erstversorgt und ins Krankenhaus verbracht. Aufgrund der guten Personenbeschreibung konnte der mutmaßliche Täter im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung angetroffen und ermittelt werden.

