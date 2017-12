POL-OE: Gartenhütte auf Kleingartenanlage abgebrannt

Finnentrop (ots) - Am Freitagabend informierten Anwohner des Werkswegs die Polizei über den Brand einer Holzhütte auf dem Gelände einer Schrebergartenkolonie. Bei Eintreffen der Feuerwehr stand die Hütte bereits voll in Flammen. Sie brannte komplett ab, Menschen kamen dabei nicht zu Schaden. Als Brandursache kommt eine Fehlfunktion des in der Hütte eingebauten Holzofens in Frage. Für die Dauer der Löscharbeiten musste der Bahnverkehr an der Strecke Finnentrop - Attendorn komplett eingestellt werden.

