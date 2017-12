POL-OE: Landrat Beckehoff begrüßt neuen Polizeiseelsorger

Im Bild v.l.: Monsignore Wolfgang Bender, PD Diethard Jungermann, Pastor Christoph Lange, Landrat Beckehoff Bild-Infos Download

Kreisweit (ots) - Olpe - Am 04.12.2017 wurde der neue Polizeiseelsorger Christoph Lange durch den Behördenleiter, Landrat Beckehoff, offiziell in sein neues Amt eingeführt. Er wird damit Nachfolger von Pastor Georg Wagener aus Kirchhundem, der nach kurzer schwerer Krankheit Anfang 2017 verstarb. Bei seinem Antrittsbesuch in dem Gebäude der Polizei wurde Herr Lange von dem Koordinator der Polizeiseelsorge des Erzbistums Paderborn, Polizeidekan Monsignore Wolfgang Bender, begleitet. "Ich freue mich, dass es uns gelungen ist mit Pastor Christoph Lange einen zuverlässigen und kompetenten Ansprechpartner für die Polizei im Kreis Olpe gefunden zu haben", sagte Monsignore Bender. Landrat Frank Beckehoff bedankte sich bei Pastor Lange für seine Bereitschaft, diese wichtige Aufgabe im Kreis Olpe zu übernehmen. Polizeiseelsorger, die es in allen Kreispolizeibehörden gibt, sind Ansprechpartner der Mitarbeiter in belastenden Situationen dienstlicher, aber auch privater Art. Darüber hinaus bieten sie Hilfe in Konfliktsituationen an und geben Informationen zu berufsethischen, theologischen und kirchlichen Fragen. Herr Lange ist seit 1998 als Pastor tätig, eine der der letzten Stationen war die Funktion des Militärpfarrers bei der Bundeswehr in Erndtebrück. Zurzeit ist in er im St. Martinus-Hospital in Olpe als katholischer Seelsorger tätig. Als Polizeiseelsorger ist dies die erste Stelle. Herr Lange betonte, dass er sich auf die neue Herausforderung sehr freut. "Die Kolleginnen und Kollegen haben in der Vergangenheit vielfach Unterstützung durch die Seelsorge erfahren, deswegen freuen wir uns auf die Zusammenarbeit mit Pastor Lange", sagte Polizeidirektor Jungermann und zeigte sich überzeugt davon, dass die seelsorgerische Komponente im oftmals psychisch belastenden Polizeialltag auch weiterhin die notwendige Gewichtung behält.

