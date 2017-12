POL-OE: Attendorn - Angetrunken mit Zweirad gestürzt

Attendorn (ots) - Attendorn - Am Donnerstag gegen 18:20 Uhr stürzte auf der Verbindungsstraße zwischen Helden und Attendorn ein 44-jähriger Rollerfahrer und verletzte sich. Kurz nach dem Ortseingang Attendorn geriet er mit seinem Zweirad auf die mittlere Fahrstreifenbegrenzung aus Kunststoff. Er stürzte zu Boden und rutschte auf die Gegenfahrbahn. Hier wurde er von einem Verkehrsteilnehmer bewusstlos aufgefunden. Bei der Unfallaufnahme stellten Polizisten in der Atemluft des jetzt wieder ansprechbaren Attendorners Alkoholgeruch fest. Einen Alkoholvortest verweigerte er, so dass eine Blutprobe angeordnet wurde. Rettungskräfte brachten den Verletzten in das Krankenhaus nach Attendorn. Hier ergriff er die Flucht, er konnte jedoch schon kurze Zeit später bei seiner Freundin ermittelt werden. Die Blutentnahme wurde schließlich im Olper Krankenhaus durchgeführt. Da der Unfallverursacher nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist, stellten die Beamten den Roller zur Ermittlung des technischen Zustandes sicher. Es entstand geringer Sachschaden. Die Polizeibeamten schrieben eine Anzeige wegen einer Trunkenheitsfahrt und dem Verdacht des Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

