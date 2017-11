POL-OE: Attendorn - Räuberischer Diebstahl in der Innenstadt

Räuberischer Diebstahl in Attendorn Bild-Infos Download

Attendorn (ots) - Am Freitagmittag betraten zwei männliche Personen ein Modegeschäft im Alleecenter in Attendorn. In einem unbeobachteten Moment entwendete einer der beiden Personen eine Jeanshose. Als er beim Verlassen des Geschäfts auf den Diebstahl angesprochen wurde, stieß er die Mitarbeiterin des Geschäfts zur Seite und flüchtete gemeinsam mit seinem Begleiter in Rtg. Innenstadt. Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung konnten die beiden Personen noch nicht ermittelt werden. Einer der beiden Personen wird wie folgt beschrieben: männlich, ca. 30 Jahre alt, 190 cm groß, blondes kurze Haare, begleitet mit dunkelblauer Jogginghose und schwarzer Bomberjacke. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise unter Tel. 02761-92690

