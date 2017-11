POL-OE: PKW aus Werkstatt gestohlen

Finnentrop (ots) - Finnentrop - In der Nacht zu Freitag verschafften sich unbekannte Täter Zutritt zu der Werkstatt eines Autohauses in der Uferstraße in Bamenohl. Zunächst brachen sie das Schloss des Eingangstores zum Gelände auf und öffneten dann gewaltsam die Tür zur Werkstatt. Hier senkten sie die Arbeitsbühne, auf der ein Opel Corsa stand und fuhren, nachdem sie das Rolltor der Werkstatt von innen geöffnet hatten davon. Vorher schlossen sie allerdings das Rolltor wieder. Der weiße Opel Corsa mit einer Zulassung in Siegburg hat einen Wert von 14.000 EUR. Es entstand zudem 400 EUR Sachschaden. Der PKW wurde zur Fahndung ausgeschrieben.

