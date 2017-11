POL-OE: Wohnungseinbruch

Kirchhundem (ots) - Kirchhundem - Am Donnerstag drangen unbekannte Täter in der Zeit zwischen 16:30 und 21:00 Uhr in eine Doppelhaushälfte an der Anschrift Unterer Königsberg in Würdinghausen ein, nachdem sie ein in Kippstellung stehendes Fenster aufgehebelt hatten. Das Haus wurde durchsucht und diverses Mobiliar geöffnet und durchwühlt. Die Höhe des Sachschadens und der Beutewert stehen noch nicht fest.

