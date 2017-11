POL-OE: Junger Einbrecher in Olpe unterwegs

Olpe (ots) - Olpe- Am Mittwochabend meldete kurz vor Mitternacht eine aufmerksame Zeugin der Polizei Olpe, dass eine männliche Person gegen die Fensterscheibe eines Geschäftes in der Westfälischen Straße treten würde. Die eintreffenden Beamten konnten in der Nähe des Tatortes einen 18-Jährigen, polizeibekannten Mann aus Olpe feststellen. Dieser war bereits ca. eine halbe Stunde vorher einer Polizeistreife aufgefallen, weil er in der Nähe einen Gullideckel aus der Verankerung gehoben hatte. An der Scheibe des Geschäftes stellten die Beamten Beschädigungen fest, die auf einen versuchten Einbruch hindeuteten. Da der Täter offensichtlich unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln stand, erfolgte eine Atemalkoholkontrolle. Hierbei ergab sich ein Wert von ca. 2 Promille. Ein zusätzlich durchgeführter Drogenvortest bestätigte zudem den Verdacht auf die Einnahme illegaler Drogen. Die Beamten brachten den 18-Jährigen zur Polizeiwache nach Olpe. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft entnahm ein Arzt eine Blutprobe, eine Anzeige wegen Sachbeschädigung wurde gefertigt. Es entstand ein Sachschaden von ca. 500.- Euro

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Olpe

Pressestelle Kreispolizeibehörde Olpe

Telefon: 02761 9269 2200

E-Mail: pressestelle.olpe@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/olpe

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell