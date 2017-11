POL-OE: Frontalzusammenstoß mit verletzten Personen

Fahrzeug eines Unfallbeteiligten Bild-Infos Download

Olpe (ots) - Olpe- Am Mittwoch kam es gegen 16:45 Uhr auf der L 512 zwischen Olpe und Eichhagen zu einem schweren Verkehrsunfall. Eine 23-Jährige aus Olpe war mit ihrem Audi in Fahrtrichtung Attendorn unterwegs, zeitgleich fuhr eine 19-Jährige aus Attendorn mit ihrem Smart in Gegenrichtung. Aus Unachtsamkeit steuerte die Audi-Fahrerin ihren PKW in den Gegenverkehr und es kam zu einem Zusammenstoß. Die Smart-Fahrerin wurde in ihrem Fahrzeug eingeklemmt, die Feuerwehr musste sie befreien. Rettungskräfte brachten beide Beteiligten in das Krankenhaus nach Olpe. Die stark beschädigten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit, es entstand erheblicher Sachschaden. Die Unfallstelle war während der Unfallaufnahme zwei Stunden komplett gesperrt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell