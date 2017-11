POL-OE: Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr

Verkehrsunfall in Finnentrop Bild-Infos Download

Finnentrop (ots) - Finnentrop- Am Dienstagnachmittag gegen 14:15 Uhr ereignete sich auf der Verbindungsstraße zwischen Heggen und Attendorn ein Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr. Auf Höhe der "Kanzel" kam eine 45-Jährige aus Attendorn nach links in den Gegenverkehr und stieß dort seitlich mit dem Skoda eines 32-Jährigen aus Lennestadt zusammen. Die Attendornerin konnte keine Erklärung abgegeben, wie es zu der Kollision gekommen war. Sie klagte bei der Unfallaufnahme über Kopfschmerzen, Rettungskräfte brachten sie mit einem RTW in das Krankenhaus nach Attendorn. Nach ambulanter Behandlung konnte sie dieses wieder verlassen. Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Es entstand ein erheblicher Sachschaden im fünfstelligen Bereich.

