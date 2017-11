POL-OE: LKW - Fahrer ohne richtige Kontrollblätter unterwegs

Olpe (ots) - Olpe - Am Dienstag gegen 15:00 Uhr hielten Polizeibeamte an der B 55 auf der Griesemert einen LKW - Fahrer aus Siegen an. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass die Tageskontrollblätter der letzten 28 Tage vom Fahrer nur unzureichend ausgefüllt worden waren. So waren teilweise der Name und der Vorname vertauscht, Kontrollblätter überhaupt nicht ausgefüllt und Kilometerstände nicht eingetragen. Für fahrfreie Tage wurden Kontrollblätter zum Teil ohne jeden Eintrag eingelegt. Den Fahrer erwartet nun eine Anzeige.

