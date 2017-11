POL-OE: Einbruch in Bankfiliale

Lennestadt (ots) - Lennestadt - In der Nacht zu Montag brachen unbekannte Täter in eine Bankfiliale in der Winterberger Straße in Saalhausen ein. Die Täter hebelten zunächst ein Fenster auf der linken Gebäudeseite auf und gelangten so in den Technikraum. Hier öffneten sie mit brachialer Gewalt, unter Zuhilfenahme eines unbekannten Werkzeugs, die Rückwand des dort stehenden Geldautomaten und entnahmen das darin befindliche Behältnis mit Bargeld. Die geleerte Geldschublade wurde später in einem Teich im nahegelegenen Kurpark aufgefunden. Bei der Überprüfung der Technik des Geldautomaten wurde festgestellt, dass dieser gegen 00:05 Uhr außer Betrieb gesetzt wurde. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 20.000 EUR, die Täter erbeuteten einen Bargeldbetrag im fünfstelligen Bereich. Die KriPo aus Olpe übernahm am Vormittag den Tatort und führte eine intensive Spurensuche und -sicherung durch. Die Ermittlungen im Umfeld der zentral im Ort befindlichen Bankfiliale dauern an.

