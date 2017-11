POL-OE: Einbruch in Einfamilienhaus

Olpe (ots) - Olpe - Unbekannte Täter brachen in der Zeit zwischen Samstag 13:30 Uhr und Sonntag 11:15 Uhr in ein Wohnhaus in Olpe "In der Delle" ein. Dabei hebelten sie ein ebenerdiges nicht einsehbares Fenster am Rahmen auf. Im Obergeschoss wurden verschiedene Räume nach Wertgegenständen durchsucht, letztlich entwendeten die Einbrecher Schmuck. Es liegen keine Hinweise auf mögliche Täter vor. Die Höhe des Gesamtschadens wird derzeit ermittelt.

