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Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Ermittler suchen Zeugen nach möglichem Diebstahl aus einem Auto

Neuss (ots)

Am Freitag (07.08.) gegen 04:00 Uhr beobachteten Zeugen an der Hymgasse, wie eine Person die hintere rechte Tür eines Autos öffnete, einstieg, sich nach vorne beugte und das Handschuhfach öffnete. Währenddessen wartete auf dem Promenadenplatz augenscheinlich eine zweite Person. Kurz darauf flüchtete das Duo in Richtung Hammer Landstraße.

Vor Ort konnte bislang nicht geklärt werden, wie die Unbekannten das verschlossene Auto öffneten und ob etwas aus dem VW Golf gestohlen wurde.

Beschreibung:

   - etwa 20 bis 25 Jahre alt, circa 175 Zentimeter groß, schlanke 
     Statur, grüner Kapuzenpullover, Rucksack - kräftige Statur, 
     lange Haare, weiße Oberbekleidung, dunkle Jeanshose, dunkler 
     Rucksack

Zeugen werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 14 unter der Telefonnummer 02131 300-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de zu melden. (-14014)

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Pressestelle
Jülicher Landstraße 178
41464 Neuss

Telefon: 02131 300-14000

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de
Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell

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