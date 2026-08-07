Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Ermittler suchen Zeugen nach möglichem Diebstahl aus einem Auto

Neuss (ots)

Am Freitag (07.08.) gegen 04:00 Uhr beobachteten Zeugen an der Hymgasse, wie eine Person die hintere rechte Tür eines Autos öffnete, einstieg, sich nach vorne beugte und das Handschuhfach öffnete. Währenddessen wartete auf dem Promenadenplatz augenscheinlich eine zweite Person. Kurz darauf flüchtete das Duo in Richtung Hammer Landstraße.

Vor Ort konnte bislang nicht geklärt werden, wie die Unbekannten das verschlossene Auto öffneten und ob etwas aus dem VW Golf gestohlen wurde.

Beschreibung:

- etwa 20 bis 25 Jahre alt, circa 175 Zentimeter groß, schlanke Statur, grüner Kapuzenpullover, Rucksack - kräftige Statur, lange Haare, weiße Oberbekleidung, dunkle Jeanshose, dunkler Rucksack

Zeugen werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 14 unter der Telefonnummer 02131 300-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de zu melden. (-14014)

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