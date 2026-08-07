Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Zwei Fahrradunfälle an der Oberstraße

Neuss (ots)

Am Donnerstag (06.08.) befuhr ein 84-jähriger Neusser gegen 13:30 Uhr mit seinem Fahrrad die Oberstraße in Richtung Stadthalle. Nach ersten Ermittlungen fuhr vor dem Senior eine Straßenbahn, ebenfalls in Richtung Stadthalle. Aus bislang unbekannter Ursache verunfallte der Neusser mit seinem Fahrrad. Möglicherweise könnte der Mann an der Oberstraße zwischen Gehwegkante und Bahn geraten sein und hinter der Bahn zu Fall gekommen sein. Der Senior wurde lebensgefährlich verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Ebenfalls am Donnerstag (06.08.), gegen 18:30 Uhr, befuhr ein 68-jähriger Neusser mit seinem Fahrrad die Oberstraße in Richtung Stadthalle. Auf Höhe des Obertors kommt der Mann mit dem vorderen Reifen seines Fahrrads in die Schienen und stürzt. Dabei verletzte er sich leicht.

Das Verkehrskommissariat 1 hat die Ermittlungen in beiden Fällen aufgenommen.

Hinweise werden unter 02131 3000 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de entgegengenommen.

Die Polizei rät:

Halten Sie möglichst Abstand zu Schienen. Wenn Sie jedoch eine Schiene kreuzen müssen, überqueren Sie diese in einem 90-Grad-Winkel. Je kleiner der Winkel desto größer ist das Risiko mit dem Fahrradreifen in eine Rille zu geraten. Dies führt oft zu einem Sturz und kann schwere Verletzungen verursachen.

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