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Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Polizei fasst flüchtigen Verdächtigen

Neuss (ots)

Am Donnerstag, 6. August, wurde ein 31-Jähriger bei einem Diebstahl an der Straße Am Stadtarchiv in der Neusser Innenstadt überrascht.

Der Verdächtige war offenbar von außen auf den Balkon im Hochparterre geklettert und wurde dort von dem Bewohner der Wohnung entdeckt. Der mutmaßliche Einbrecher ergriff daraufhin die Flucht, der Neusser allarmierte die Polizei und nahm die Verfolgung auf. So konnte der 31-Jährige im Kreuzungsbereich Augustinusstraße und Selikumer Straße gestellt werden.

Gestohlen hatte er offenbar lediglich Tabak vom Balkon.

Er wurde vorläufig festgenommen und nach Abschluss der kriminalpolizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

Das Kriminalkommissariat 22 hat die Ermittlungen aufgenommen.

Weiterführende Hinweise nimmt die Polizei unter 02131 3000 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de entgegen. (-14015)

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Pressestelle
Jülicher Landstraße 178
41464 Neuss

Telefon: 02131 300-14000

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de
Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell

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