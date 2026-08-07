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Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Unbekannter stielt Senior die Geldkarte

Neuss (ots)

Am Donnerstag, 6. August, war ein 82-Jähriger gegen 11:45 Uhr in einem Supermarkt an der Oberstraße in der Neusser Innenstadt einkaufen. Dort stellte der Kaarster an der Kasse fest, dass er seine Brille vergessen hatte, und bat deshalb einen bislang unbekannten jungen Mann, ihm beim Bezahlen zu helfen. Dazu gab er seine Geldkarte sowie seine PIN heraus.

Wenig später musste der Senior feststellen, dass er nicht mehr im Besitz der Debitkarte war. Er veranlasste umgehend eine Sperrung.

Das Kriminalkommissariat 22 ermittelt derweil wegen möglichen Diebstahls.

Gesucht wird dabei ein Mann im Alter von etwa 25 Jahren, 160 Zentimeter groß, von mitteleuropäischem Erscheinungsbild mit hellblonden Haaren.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02131 3000 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de entgegen.

Die Polizei rät dringend: Achten Sie stets auf Ihre Wertgegenstände, gerade in belebten Geschäften oder Straßen. Lassen Sie Handy oder Geldbörse auf keinen Fall offen und sichtbar etwa im Einkaufswagen oder auf der Handtasche liegen. Sollten Geldkarten abhandenkommen, setzen Sie sich umgehend mit ihrer Bank in Verbindung und veranlassen Sie eine Sperrung. (-14015)

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Pressestelle
Jülicher Landstraße 178
41464 Neuss

Telefon: 02131 300-14000

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de
Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell

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