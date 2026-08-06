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Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Polizei ermittelt wegen möglicher Unfallflucht

Neuss (ots)

Das Verkehrskommissariat 1 ermittelt derzeit wegen einer möglichen Unfallflucht, die sich am Dienstag, 4. August, gegen 16:15 Uhr auf dem Parkplatz des Südbads in Neuss ereignet haben soll. Wie Zeugen berichten, soll dort ein schwarzer BMW beim Rückwärtsfahren einen blauen VW, Modell Käfer oder Beetle, touchiert und beschädigt haben. Anschließend habe der Beifahrer - ein blonder Mann von etwa 20 Jahren - die Kratzer begutachtet, bevor er gemeinsam mit der Fahrzeugführerin, demnach einer älteren Dame, davongefahren sei.

Das Verkehrskommissariat 1 ist auf der Suche nach dem Verursacher und dem Geschädigten in diesem Fall sowie weiteren Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können. Hinweise werden unter 02131 3000 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de entgegengenommen.

Zudem weist die Polizei darauf hin, dass Beteiligte an einem Unfall - auch nur mit Sachschaden - verpflichtet sind, sich vor Ort zu erkennen zu geben und für eine Abwicklung des Schadens zu sorgen. Das unerlaubte Entfernen vom Unfallort kann eine Geldstrafe oder den Verlust der Fahrerlaubnis nach sich ziehen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Pressestelle
Jülicher Landstraße 178
41464 Neuss

Telefon: 02131 300-14000

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de
Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell

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