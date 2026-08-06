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Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: E-Scooter-Fahrer wird bei Unfall leicht verletzt - Führerschein sichergestellt

Neuss (ots)

Ein 46 Jahre alter Mann mit Wohnsitz in Kaarst hat sich am Donnerstag (06.08.) gegen 02:00 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der Kaarster Straße leicht verletzt. Rettungskräfte transportierten ihn zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei soll der Mann mit seinem E-Scooter in Richtung Kaarst unterwegs gewesen sein, als er ohne Beteiligung Dritter stürzte und sich dabei leicht verletzte. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 1,6 Promille.

Aufgrund der mutmaßlichen Trunkenheitsfahrt wurde auch der Führerschein des 46-Jährigen sichergestellt. Blutproben sollen den genauen Promillewert nun beweissicher belegen.

Zeugen werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat 1 unter der Telefonnummer 02131 300-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de zu melden. (-14014)

Alkohol und Drogen können sich bereits in geringen Mengen erheblich auf das Reaktions- und Fahrvermögen auswirken. Bei Ausfallerscheinungen oder einem Unfall drohen Fahrzeugführern - also auch Rad- und E-Scooter-Fahrern - zudem bereits ab 0,3 Promille der Entzug des Führerscheins sowie Geld- oder sogar Freiheitsstrafen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Pressestelle
Jülicher Landstraße 178
41464 Neuss

Telefon: 02131 300-14000

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de
Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell

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