Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Gelegenheit macht Diebe - Lassen Sie Ihre Handtasche daher niemals unbeaufsichtigt!

Neuss (ots)

Eine 86 Jahre alte Frau aus Neuss wurde am Mittwochvormittag (05.08.) gegen 11:05 Uhr auf dem Hauptfriedhof an der Rheydter Straße im Stadionviertel bestohlen. Die Seniorin hatte ihre Handtasche mitsamt Geldbörse am Rollator zurückgelassen und war kurz zum Brunnen gegangen, um Wasser zu holen.

Als sie zurückkam war die Geldbörse weg. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich mehrere Personen auf dem Friedhof, aber niemand in unmittelbarer Nähe. Den Diebstahl selbst hatte die Neusserin nicht beobachtet.

Neben einem mittleren zweistelligen Geldbetrag vermisst die Seniorin nun auch ihren Personalausweis, ihre Krankenversicherungskarte und ihren Schwerbehindertenausweis.

Das ist besonders ärgerlich, denn neben dem finanziellen Verlust und den Kosten für die Ersatzbeschaffung kommen nun auch noch einige Behördengänge auf die ältere Frau zu.

Die Polizei rät deshalb:

Tragen Sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der Körpervorderseite oder klemmen Sie sie sich unter den Arm. Legen Sie Geldbörsen nicht oben in Einkaufstaschen, Einkaufskörbe oder Einkaufswagen, sondern tragen Sie sie möglichst körpernah. Hängen Sie Handtaschen im Restaurant, im Kaufhaus oder im Laden (selbst bei der Anprobe von Schuhen oder Kleidung) nicht an Stuhllehnen und stellen Sie sie nicht unbeaufsichtigt ab.

Weitere Tipps zum Schutz vor Taschendiebstahl finden Sie auf der Internetseite der Polizei unter polizei.nrw/artikel/taschendiebstahl-augen-auf-und-tasche-zu-langfinger-sind-immer-unterwegs.

Zeugen werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 22 unter der Telefonnummer 02131 300-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de zu melden. (-14014)

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