Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Grünstreifen in Brand geraten

Meerbusch (ots)

Am Donnerstag (06.08.) kurz nach Mitternacht, gegen 00:30 Uhr, kam es zu einem Brand eines Gebüschs / Grünstreifens an der Straße "Am Berg" in Meerbusch. Neben der Autobahnüberführung konnte ein Feuer festgestellt werden, welches von der Feuerwehr gelöscht wurde. Nach ersten Erkenntnissen könnte eine weggeworfene Zigarette ursächlich für das Feuer gewesen sein. Das Kriminalkommissariat 11 hat die Ermittlungen aufgenommen. Besonders in langen Trockenperioden kann eine achtlos weggeworfene, noch glimmende Zigarette ausreichen, um einen Brand auszulösen. Trockene Gräser, Felder und Waldböden entzünden sich oft schneller, als viele vermuten. Entsorgen Sie ihre Zigaretten bitte ordnungsgemäß. Schon eine kleine Unachtsamkeit kann schwerwiegende Folgen haben. (-14012)

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