Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Unbekannte stehlen Wohnwagen

Grevenbroich (ots)

In der Zeit von Montag (03.08.), 20:30 Uhr, bis Dienstag (04.08.), 14:15 Uhr, haben Unbekannte auf einem Privatgrundstück an der Pfannenstraße in Hemmerden einen Caravan gestohlen.

Bei dem Wohnwagen handelt es sich um einen Anhänger der Marke Hobby, Modell 540 WFU, mit dem Kennzeichen NE-ZA 20.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder die Hinweise zum Verbleib geben können, werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 24 unter der Telefonnummer 02131 300-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de zu melden. (-14014)

Für Interessenten hält die Polizei das Faltblatt "Sicherheit rund ums Fahrzeug" mit allen wesentlichen Informationen zum Thema bereit. Ein Download ist unter https://www.polizei-beratung.de/fileadmin/Medien/017-FB-Sicherheit-rund-ums-Fahrzeug.pdf möglich.

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