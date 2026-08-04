Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Zusammenstoß zwischen Auto und Fußgängerin

Meerbusch (ots)

Am Sonntag (02.08.) kam es gegen 21:20 Uhr zu einem Verkehrsunfall an der Kreuzung Düsseldorfer Straße / Im Bachgrund.

Ein 83-jähriger Meerbuscher beabsichtigte an der Kreuzung bei grünzeigender Ampel von der Straße "Im Bachgrund" auf die Düsseldorfer Straße abzubiegen. Zeitgleich querte eine 78-jährige Fußgängerin bei grünzeigender Fußgängerampel die Fahrbahn. Der Meerbuscher nahm nach ersten Ermittlungen die Fußgängerin zu spät wahr und touchierte diese mit seinem linken Außenspiegel.

Die Dame aus Meerbusch wurde dabei schwer verletzt und im Anschluss in ein Krankenhaus gebracht.

Das Verkehrskommissariat 1 hat die Ermittlungen übernommen.

Vorsicht beim Abbiegen: Falsches Verhalten beim Abbiegen zählt im Rhein-Kreis Neuss zu den Hauptunfallursachen. Daher gilt besondere Beachtung: Wer abbiegen will, muss entgegenkommende Fahrzeuge durchfahren lassen, Schienenfahrzeuge, Fahrräder mit Hilfsmotor und Fahrräder auch dann, wenn sie auf oder neben der Fahrbahn in der gleichen Richtung fahren. Dies gilt auch gegenüber Linienomnibussen und sonstigen Fahrzeugen, die gekennzeichnete Sonderfahrstreifen benutzen. Auf zu Fuß Gehende ist besondere Rücksicht zu nehmen; wenn nötig, ist zu warten.(-14012)

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