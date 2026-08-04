Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Information der Waffenbehörde - Mehr Service durch flexible Terminvergabe

Rhein-Kreis Neuss (ots)

Zur Verbesserung des Services und zur flexibleren Gestaltung der Vorsprachen stellt die Waffenbehörde des Rhein-Kreises Neuss ihr Serviceangebot ab kommendem Montag (10.08.)um.

Ab diesem Zeitpunkt sind persönliche Vorsprachen nur noch nach vorheriger Terminvereinbarung möglich.

Die Umstellung bietet den Waffenbesitzern einen erweiterten Service:

- Anstelle der bisherigen Sprechzeiten an nur zwei Wochentagen können Termine nun montags bis freitags vereinbart werden. - Individuelle Terminabsprachen ermöglichen eine gezielte Vorbereitung der Sachbearbeitung und tragen zu reduzierten Wartezeiten bei.

Bitte vereinbaren Sie vor Ihrem Besuch unbedingt einen Termin!

Die An- und Abmeldung von Schusswaffen bzw. die Abgabe von Anträgen etc. erfolgt weiterhin auf dem Postweg. Vollständig ausgefüllte Unterlagen können auch bei unseren Dienststellen im Kreisgebiet abgegeben werden.

Weitere Informationen zu waffenrechtlichen Themen sowie die entsprechenden Rufnummern der Ansprechpartner, Formulare, Anträge und Merkblätter finden Sie auf unserer Internetseite unter https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw/waffenrecht-rhein-kreis-neuss. (-14014)

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