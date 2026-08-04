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Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Information der Waffenbehörde - Mehr Service durch flexible Terminvergabe

Rhein-Kreis Neuss (ots)

Zur Verbesserung des Services und zur flexibleren Gestaltung der Vorsprachen stellt die Waffenbehörde des Rhein-Kreises Neuss ihr Serviceangebot ab kommendem Montag (10.08.)um.

Ab diesem Zeitpunkt sind persönliche Vorsprachen nur noch nach vorheriger Terminvereinbarung möglich.

Die Umstellung bietet den Waffenbesitzern einen erweiterten Service:

   - Anstelle der bisherigen Sprechzeiten an nur zwei Wochentagen 
     können Termine nun montags bis freitags vereinbart werden.
   - Individuelle Terminabsprachen ermöglichen eine gezielte 
     Vorbereitung der Sachbearbeitung und tragen zu reduzierten 
     Wartezeiten bei.

Bitte vereinbaren Sie vor Ihrem Besuch unbedingt einen Termin!

Die An- und Abmeldung von Schusswaffen bzw. die Abgabe von Anträgen etc. erfolgt weiterhin auf dem Postweg. Vollständig ausgefüllte Unterlagen können auch bei unseren Dienststellen im Kreisgebiet abgegeben werden.

Weitere Informationen zu waffenrechtlichen Themen sowie die entsprechenden Rufnummern der Ansprechpartner, Formulare, Anträge und Merkblätter finden Sie auf unserer Internetseite unter https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw/waffenrecht-rhein-kreis-neuss. (-14014)

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Pressestelle
Jülicher Landstraße 178
41464 Neuss

Telefon: 02131 300-14000

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de
Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell

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