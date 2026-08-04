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Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Vermeintliche Polizeibeamte fordern Bargeld

Neuss (ots)

Am Samstag (01.08.) ging eine 69-jährige Neusserin gegen 18 Uhr in Neuss-Reuschenberg spazieren, als sie auf dem Weg von zwei unbekannten Männern sowie einer Frau angesprochen wurde. Das Trio gab sich als vermeintliche Polizisten aus. Unter dem Vorwand einer polizeilichen Maßnahme begleiteten die drei Tatverdächtigen die Dame zu ihrer Wohnung. Dort angekommen, forderten die unbekannten Männer die Dame auf Geld zu bezahlen. Nachdem die Seniorin Bargeld ausgegeben habe, entfernte sich das Trio in unbekannte Richtung. Die Dame erstattete Anzeige. Das Kriminalkommissariat 12 hat die Ermittlungen übernommen. Sie wollen sich gegen Betrüger schützen und deren Machenschaften kennen? Dann informieren Sie sich zu dem Thema auf den Internetseiten der Polizei https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw/artikel/vorsicht-vor-betruegern oder auf den Seiten der Polizei-Beratung https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/. (-14012)

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Pressestelle
Jülicher Landstraße 178
41464 Neuss

Telefon: 02131 300-14000

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de
Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell

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