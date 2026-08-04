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Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Radfahrer wird bei Unfall verletzt - Ermittler suchen E-Scooter-Fahrer

Neuss (ots)

Ein Radfahrer wurde am Mittwoch (29.07.) gegen 16:20 Uhr bei einem Verkehrsunfall am Nixhütter Weg in Selikum leicht verletzt. Der 30 Jahre alte Mann aus Neuss begab sich selbstständig in ärztliche Behandlung.

Der Neusser fuhr in Richtung Rembrandtstraße, als ihm ein E-Scooter-Fahrer entgegenkam. Bei einem Ausweichmanöver touchierte der Neusser eine Laterne und verletzte sich leicht.

Der Fahrer des E-Scooters setzte seine Fahrt fort.

Zeugen werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat 1 unter der Telefonnummer 02131 300-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de zu melden. (-14014)

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Pressestelle
Jülicher Landstraße 178
41464 Neuss

Telefon: 02131 300-14000

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de
Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell

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