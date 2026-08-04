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Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Trickdiebin erbeutet goldene Halskette

Meerbusch (ots)

Eine Trickdiebin hat am Montag (03.08.) gegen 17:20 Uhr einer 63 Jahre alten Frau aus Meerbusch die goldene Halskette gestohlen. Die Tat ereignete sich auf der Straße "Am Junkerstrauch".

Die Meerbuscherin wurde von der Frau in ein Gespräch über ihren Schmuck verwickelt. Anschließend legte die Unbekannte der Meerbuscherin eine Halskette um und wollte ihr einen Ring anstecken. Dabei, so nimmt die Meerbuscherin an, habe die Frau den Ring als Ablenkungsmanöver auf den Boden fallen lassen und ihr währenddessen die Kette vom Hals abgenommen.

Bei der Täterin soll es sich um eine etwa 60 Jahre alte Frau mit südländischem Erscheinungsbild handeln, die ein Kopftuch trug.

Nach der Tat stieg die Frau in eine ältere graue Mercedes-Limousine mit Neusser oder Viersener Kennzeichen. Der Wagen wurde von einem Mann gesteuert und stand am Fahrbahnrand.

Zeugen werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 12 unter der Telefonnummer 02131 300-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de zu melden. (-14014)

Trickdiebe und Trickbetrüger gehen mit immer neuen Maschen sehr geschickt vor. Sie überrumpeln ihre Opfer, setzen sie gezielt unter Druck oder nutzen ihre Hilfsbereitschaft aus. Ein gesundes Misstrauen ist ratsam! Wer die Tricks der Täter kennt, kann sich besser schützen. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.polizei-beratung.de/.

Die Polizei rät:

   - Halten Sie nach Möglichkeit Abstand zu Unbekannten und 
     verhindern Sie jeglichen Körperkontakt.
   - Lassen Sie sich nicht bedrängen. Bitten Sie laut und deutlich um
     Hilfe von umstehenden Personen.
   - Wenn Sie etwas Verdächtiges beobachten oder selbst Opfer einer 
     Straftat geworden sind, informieren Sie umgehend die Polizei 
     über die Notrufnummer 110.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Pressestelle
Jülicher Landstraße 178
41464 Neuss

Telefon: 02131 300-14000

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de
Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell

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