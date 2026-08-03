Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Polizei sucht unbekannten E-Scooter-Fahrer

Grevenbroich (ots)

Eine 42-jährige Grevenbroicherin befuhr am Donnerstag (16.07.), gegen 20:20 Uhr, mit ihrem Fahrrad die Straße "An der Untermühle" in Fahrtrichtung Kapellen. An der Einmündung "An der Untermühle / Wevelinghovener Entwässerungsgraben" soll es zu einer Kollision zwischen ihr und einem E-Scooter-Fahrer gekommen sein. Dieser sei von ihr aus rechts aus dem Wirtschaftsweg auf die Straße eingebogen. Nach dem Zusammenstoß soll der Unbekannte mit seinem E-Scooter über die Straße "An der Untermühle" in Richtung Kapellen geflüchtet sein.

Der Mann auf dem schwarzen E-Scooter sei zwischen 18 und 20 Jahre alt und circa 180 Zentimeter groß. Er habe dunkelblondes, lockiges Haar, ein schwarzes T-Shirt und eine Jeans sowie weiße Sneakers getragen.

Das Verkehrskommissariat 1 hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen sowie den unbekannten E-Scooter-Fahrer.

Diese werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 02131 300-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de zu melden. (-14012)

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