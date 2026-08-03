PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Polizei sucht unbekannten E-Scooter-Fahrer

Grevenbroich (ots)

Eine 42-jährige Grevenbroicherin befuhr am Donnerstag (16.07.), gegen 20:20 Uhr, mit ihrem Fahrrad die Straße "An der Untermühle" in Fahrtrichtung Kapellen. An der Einmündung "An der Untermühle / Wevelinghovener Entwässerungsgraben" soll es zu einer Kollision zwischen ihr und einem E-Scooter-Fahrer gekommen sein. Dieser sei von ihr aus rechts aus dem Wirtschaftsweg auf die Straße eingebogen. Nach dem Zusammenstoß soll der Unbekannte mit seinem E-Scooter über die Straße "An der Untermühle" in Richtung Kapellen geflüchtet sein.

Der Mann auf dem schwarzen E-Scooter sei zwischen 18 und 20 Jahre alt und circa 180 Zentimeter groß. Er habe dunkelblondes, lockiges Haar, ein schwarzes T-Shirt und eine Jeans sowie weiße Sneakers getragen.

Das Verkehrskommissariat 1 hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen sowie den unbekannten E-Scooter-Fahrer.

Diese werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 02131 300-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de zu melden. (-14012)

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Pressestelle
Jülicher Landstraße 178
41464 Neuss

Telefon: 02131 300-14000

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de
Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Alle Meldungen Alle
  • 03.08.2026 – 13:01

    POL-NE: Radfahrer wird bei Unfall lebensgefährlich verletzt

    Neuss (ots) - Ein 49 Jahre alter Mann aus Neuss ist am Samstag (01.08.) gegen 23:15 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der Jagenbergstraße in Grimlinghausen lebensgefährlich verletzt worden. Rettungskräfte transportierten ihn zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war der Mann mit seinem Fahrrad in Richtung Bonner Straße unterwegs, als er ohne Fremdeinwirkung mit einem ...

    mehr
  • 03.08.2026 – 13:01

    POL-NE: Quadfahrer wird bei Unfall schwer verletzt

    Neuss (ots) - Bei einem Verkehrsunfall auf dem Konrad-Adenauer-Ring im Stadionviertel wurden am Sonntag (02.08.) gegen 21:00 Uhr ein 18 Jahre alter Quadfahrer und sein gleichaltriger Sozius teilweise schwer verletzt. Rettungskräfte transportierten die beiden Neusser in Krankenhäuser. Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge war der Quadfahrer in Richtung Steinhausstraße unterwegs, als er kurz vor der Kreuzung Klever ...

    mehr
  • 03.08.2026 – 12:58

    POL-NE: Senior wird bei Unfall schwer verletzt

    Rommerskirchen (ots) - Bei einem Verkehrsunfall im Kreisverkehr Venloer Straße/Bahnstraße/Bergheimer Straße wurde am Samstag (01.08.) gegen 12:10 Uhr ein 87 Jahre alte Radfahrer aus Rommerskirchen schwer verletzt. Rettungskräfte transportierten ihn zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei beabsichtigte ein 69 Jahre alter Autofahrer aus Wuppertal von der Bahnstraße kommend ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren