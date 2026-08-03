Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Radfahrer wird bei Unfall lebensgefährlich verletzt

Neuss (ots)

Ein 49 Jahre alter Mann aus Neuss ist am Samstag (01.08.) gegen 23:15 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der Jagenbergstraße in Grimlinghausen lebensgefährlich verletzt worden. Rettungskräfte transportierten ihn zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war der Mann mit seinem Fahrrad in Richtung Bonner Straße unterwegs, als er ohne Fremdeinwirkung mit einem Straßenschild kollidierte und stürzte. Da die Atemluft des Neussers nach Alkohol roch, wurde ihm eine Blutprobe entnommen.

Zeugen werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat 1 unter der Telefonnummer 02131 300-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de zu melden. (-14014)

Trotz aller eigenen Vorsicht und Beachtung aller Regeln kann man als Radfahrer in gefährliche Situationen geraten oder in einen Unfall verwickelt werden. Manchmal kann bereits ein einfacher Sturz zu schwerwiegenden Verletzungen führen. Umso wichtiger ist das Tragen eines geeigneten Schutzhelms. Der Polizei ist bewusst, dass ein Helm nicht vor einem Unfall schützt - er kann aber die Folgen minimieren. Mehr erfahren Sie auf unserer Internetseite: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw/artikel/schuetzen-sie-ihren-kopf.

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