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Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Alkoholisierter Radfahrer prallt gegen geparktes Auto

Neuss (ots)

Ein offenbar unter dem Einfluss von Alkohol stehender Radfahrer hat am Freitag, 24. Juli, einen Unfall an der Pommernstraße in Neuss verursacht.

Der 67-Jährige war nach bisherigen Erkenntnissen kurz nach 22 Uhr auf einen am Fahrbahnrand geparkten Pkw aufgefahren, sowohl das Auto als auch das Rad wurden beschädigt, der Radfahrer stürzte und verletzte sich. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab den Verdacht, dass der Radfahrer betrunken gewesen sein könnte. Ihm wurde im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen.

Das Verkehrskommissariat 1 hat die Ermittlungen aufgenommen.

Die Polizei erinnert in diesem Zusammenhang daran, dass Alkohol im Straßenverkehr - egal ob auf dem Rad, dem E-Scooter oder mit dem Auto - enorme Risiken birgt. Deswegen drohen strenge Strafen: Auch wer betrunken mit dem Rad fährt, riskiert neben Geldbußen den Führerschein. Deswegen: Wenn Sie getrunken haben, lassen Sie ihr Gefährt stehen, nehmen Sie lieber ein Taxi, den ÖPNV oder gehen Sie zu Fuß. (-14015)

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Pressestelle
Jülicher Landstraße 178
41464 Neuss

Telefon: 02131 300-14000

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de
Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell

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