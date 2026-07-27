Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Kontrolle an Beschwerdestelle: Polizei geht gegen Raser vor

Neuss (ots)

Die Polizei des Rhein-Kreis Neuss haben Beschwerden von Anwohnern der Düsseldorfer Straße erreicht, die sich über häufige Geschwindigkeitsüberschreitungen, besonders in den Abend- und Nachtstunden, beklagen.

Dem folgend organisierte die Polizei am Freitagabend, 24. Juli, einen Sondereinsatz.

Vom Abend bis in die Nacht hinein wurden zahlreiche Verkehrsverstöße festgestellt und geahndet. Es wurden 40 Fahrzeuge angehalten und kontrolliert, 21 davon waren deutlich zu schnell unterwegs. Negativer Spitzenreiter war ein Verkehrsteilnehmer, der mit rund 50 Stundenkilometern drüber doppelt so schnell unterwegs war wie an dieser Stelle erlaubt. Diese Personen müssen nun mit Bußgeldern oder sogar Fahrverboten rechnen. Außerdem wurden mehrere kleine Verstöße festgestellt und zwei Kleinkrafträder aufgrund nicht erlaubter technischer Veränderungen stillgelegt. Im Vorfeld zur Düsseldorfer Straße kontrollierte die Polizei ebenfalls unweit entfernt auf der Batteriestraße, auch hier wurden mehrere Verstöße geahndet.

Die Polizei wird auch in Zukunft anlassbezogen, aber auch anlassunabhängig Verkehrskontrollen durchführen, um die Einhaltung der geltenden Regeln und somit die Sicherheit aller Bürgerinnen und Bürger und Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer zu gewährleisten.

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