Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Lebensgefährlich verletzter Kutscher durch Verkehrsunfall

Neuss-Rommerskirchen (ots)

Am heutigen Sonntag, dem 26.07.2026, gegen 12:50 Uhr, ereignete sich auf der Frixheimer Straße in Rommerskirchen-Frixheim ein Verkehrsunfall mit einer Kutsche.

Hierbei wurde der 27 Jahre alte Kutschenführer lebensgefährlich verletzt.

Nach ersten Erkenntnissen befand sich der Kutscher alleine auf seinem Pferdewagen mit einem Zugpferd auf der Frixheimer Straße zwischen der Straße "Am Frohnhof" und der Dorfstraße. Aus bislang ungeklärten Gründen ging das Pferd plötzlich durch und lief Richtung Dorfstraße los. Der Kutschwagen kippte hierbei zur Seite und der Kutschenführer wurde eingeklemmt und mehrere Hundertmeter mitgeschleift. Erst als der Wagen gegen einen geparkten PKW und im weiteren Verlauf gegen einen Anhänger stieß, richtete sich die Kutsche wieder auf und der Kutschfahrer blieb lebensgefährlich verletzt liegen. Durch Ersthelfer wurde der Rettungsdienst alarmiert und das Pferd samt Kutsche wieder eingefangen. Der Kuschfahrer wurde mittels eines durch den Notarzt angeforderten Rettungshubschrauber in ein umliegendes Krankenhaus verbracht.

Das Pferd blieb unverletzt und konnte mit der Kutsche von Angehörigen des Kutschfahrers in Obhut genommen werden.

Ein Unfallaufnahmeteam der Polizei Neuss unterstützte die Polizei vor Ort.

Es entstand u.a. Sachschaden in Höhe von mehreren 1000EUR.

Mühl

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