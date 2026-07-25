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Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Dachstuhlbrand fordert 5 Verletzte

Dormagen-Mitte (ots)

Am Freitag Abend (25.07) kam es auf der Friedrich-Ebert-Straße in Dormagen Mitte zu einem Dachstuhlbrand. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte war bereits eine starke Rauchentwicklung feststellbar. Die eingesetzte Feuerwehr Dormagen führte unmittelbar einen Löschangriff durch und konnte den Brand letztendlich löschen.

Aus bisher unbekannten Gründen entstand im Dachgeschoss des Mehrfamilienreiheneckhauses ein Brand. Eine Gefährdung angrenzender Häuser war nicht gegeben. Das Mehrfamilienhaus musste evakuiert werden.

Bei dem Brand entstand erheblicher Sachschaden. Das Gebäude ist derzeit nicht mehr bewohnbar. Eine Unterbringung der Personen wurde durch die Feuerwehr und die Stadt Dormagen veranlasst. Bei dem Brand wurden insgesamt 5 Personen verletzt und mussten medizinisch behandelt werden, davon wurde eine Person mit Brandverletzungen eine Spezialklinik zugeführt.

Für den Zeitraum musste die Friedrich-Ebert-Straße in Höhe des Brandortes temporär gesperrt werden.

Die Ermittlungen hinsichtlich der Brandursache dauern derzeit noch an. (Bi.)

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Pressestelle
Jülicher Landstraße 178
41464 Neuss

Telefon: 02131 300-14000

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de
Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell

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