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Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Jugendlicher aus Kaarst vermisst: Polizei bittet um Zeugenhinweise

Kaarst (ots)

Die Polizei des Rhein-Kreis Neuss bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach einem 14-Jährigen, der aus einer pädagogischen Einrichtung in Kaarst Büttgen abgängig ist.

Der Gesuchte hat die Einrichtung am Donnerstag, 23. Juli, gegen 10 Uhr verlassen und ist bisher nicht zurückgekehrt. Der Jugendliche ist etwa 160 Zentimeter groß, von schlanker, sportlicher Statur und hat blondes Haar. Weitere Informationen gibt es im Fahndungsportal der Polizei NRW unter https://polizei.nrw/fahndung/211006.

Dieser Link bleibt so lange online, wie die Bedingungen für eine Öffentlichkeitsfahndung vorliegen, und wird danach abgeschaltet.

Hinweise auf den Gesuchten nehmen die Ermittler des Kriminalkommissariats 23 unter der Rufnummer 02131 3000 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de entgegen. (-14015)

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Pressestelle
Jülicher Landstraße 178
41464 Neuss

Telefon: 02131 300-14000

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de
Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell

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