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Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Polizei sucht Zeugen

Neuss (ots)

Am Samstag (18.07.) befuhr, gegen 14:30 Uhr, ein 58-jähiger Neusser mit seinem Rad die Oberstraße in Richtung Grimlinghausen. Nach ersten Erkenntnissen querte ein ihm entgegenkommender Radfahrer die Fahrbahn. Der Neusser wich dem Unbekannten aus und fuhr dabei nach rechts. Nach ersten Ermittlungen rutschte dabei sein Vorderrad weg und er stürzte zu Boden. Er verletzte sich dabei leicht.

Der unbekannte Radfahrer soll circa 23 Jahre alt sein und habe schwarze Haare sowie eine dunkle Hautfarbe. Er soll während der Fahrt ein Mobiltelefon in der Hand gehalten haben und setze seine Fahrt ohne anzuhalten fort.

Das Verkehrskommissariat 1 hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht den Fahrradfahrer sowie Zeugen.

Wer Hinweise geben kann, wird gebeten sich unter 02131 3000 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de bei der Polizei zu melden.

Außerdem erinnert die Polizei an die Pflicht aller Unfallbeteiligten, sich vor Ort um die Aufklärung zu kümmern. Das unerlaubte Entfernen vom Unfallort - Fahrerflucht genannt - ist kein Kavaliersdelikt. Außerdem kann man auch an einem Unfall beteiligt sein, wenn es zu keinem Kontakt kommt, aber andere Verkehrsteilnehmer aufgrund des eigenen Fahrverhaltens verletzen. (-14012)

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Pressestelle
Jülicher Landstraße 178
41464 Neuss

Telefon: 02131 300-14000

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de
Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell

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