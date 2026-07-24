Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Senior stürzt mit E-Bike

Meerbusch (ots)

Am Donnerstag, 23. Juli, hat sich ein 82-jähriger Meerbuscher bei einem Alleinunfall schwer verletzt.

Der Senior war mit einem E-Bike auf der Feldstraße in Büderich unterwegs, als er aus bislang ungeklärten Gründen die Kontrolle über das Rad verlor und stürzte. Dabei verletzte er sich so schwer, dass er nicht aufstehen konnte. Passanten fanden den Verunfallten und allarmierten Rettungsdienst und Polizei. Der Meerbuscher wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Die genauen Umstände des Unfalls sind Gegenstand der Ermittlungen, die das Verkehrskommissariat 1 leitet.

Hinweise, wie es zu dem Geschehen kommen sein könnte, werden unter 02131 3000 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de entgegengenommen.

Zugleich rät die Polizei zur Vorsicht bei der Fahrt mit E-Bikes und Pedelecs. Im Gegensatz zu rein durch Muskelkraft betriebenen Fahrrädern sind diese durch ihre hohe Geschwindigkeit und das größere Gewicht häufig schwerer zu kontrollieren. Daher kann es sinnvoll sein, sich vor Fahrtantritt mit einigen Fahrübungen an das Verhalten des Rads zu gewöhnen. Zudem rät die Polizei dazu, beim Fahrradfahren immer einen Schutzhelm zu tragen. Dieser kann einen Unfall zwar nicht verhindern, aber schlimme Verletzungen vermeiden. (-14015)

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