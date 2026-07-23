Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Radfahrer kollidiert mit Laterne

Grevenbroich (ots)

Ein in Grevenbroich wohnhafter 42 Jahre alte Mann wurde am Mittwoch (22.07.) gegen 17:30 Uhr bei einem Unfall auf der Bahnstraße leicht verletzt. Rettungskräfte transportierten ihn zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war der Mann auf einem Fahrrad in Richtung Rheydter Straße unterwegs, als er auf dem Gehweg mit einer Laterne kollidierte und auf den Boden stürzte.

Da die Atemluft des 42-Jährigen nach Alkohol roch, wurde ihm im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen.

Die weiteren Ermittlungen hat das Verkehrskommissariat 1 übernommen. (-14014)

Die Polizei informiert:

Alkohol wirkt sich auch in kleinen Mengen mitunter erheblich auf das Reaktions- und Fahrvermögen aus. Bei Ausfallerscheinungen oder einem Unfall drohen ab 0,3 Promille zudem Führerscheinentzug sowie Geld- oder Freiheitsstrafe.

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