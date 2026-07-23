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Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Strohballen geraten in Brand

POL-NE: Strohballen geraten in Brand
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Korschenbroich (ots)

Feuerwehr und Polizei sind am Donnerstag (23.07.) gegen kurz nach 01:00 Uhr zur Kreisstraße 4 zwischen Kleinenbroich und Glehn ausgerückt. Auf einem abgeernteten Getreidefeld waren ein Rundballen und etwa zehn Quadratmeter Stoppelfeld in Brand geraten.

Bereits am Tag zuvor, am Mittwoch (22.07.), hatte es gegen 01:40 Uhr in der Nähe auf einem Feld gebrannt. Ein Strohrundballen sowie etwa zehn Quadratmeter Stoppelfeld an der Erika-von-Brockdorff-Straße waren ein Opfer der Flammen geworden.

Die Brände wurden von Einsatzkräften der Feuerwehr gelöscht. Hinweise zu den Entstehungsgründen und möglichen Verursachern liegen in beiden Fällen bislang nicht vor.

Zeugen werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 11 unter der Telefonnummer 02131 300-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de zu melden. (-14014)

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Pressestelle
Jülicher Landstraße 178
41464 Neuss

Telefon: 02131 300-14000

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de
Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell

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