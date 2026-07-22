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Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Kollision zwischen Radfahrern - Zuständige Ermittlerin sucht Zeugen

Meerbusch (ots)

Am Freitag (17.07.) gegen 19:45 Uhr kollidierten an der Kreuzung Neusser Feldweg / Schubertstraße zwei Radfahrer im Begegnungsverkehr. Ein 37 Jahre alter Mann aus Neuss verletzte sich dabei leicht.

Nach seinen Angaben soll ein Kind oder Jugendlicher im Alter von 13 bis 15 Jahren mit seinem Rad die Kurve "falsch geschnitten" haben und dabei auf seine Fahrbahnseite geraten sein.

Der 37-Jährige, der vom Neusser Feldweg nach links in die Schubertstraße abbiegen wollte, konnte nicht mehr ausweichen und kollidierte mit dem Kind. Der Junge, der aus Richtung Tennisclub kam und nach rechts in den Neusser Feldweg abbog, setzte die Fahrt nach einem kurzen Gespräch fort.

Beschreibung:

helle Hautfarbe, europäisches Erscheinungsbild, dunkle Haare, helles T-Shirt, kurze dunkle Hose

Er gab dem Neusser gegenüber an, in der Nähe zu wohnen und dass seine Mutter Ärztin sei.

Zeugen werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat 1 unter der Telefonnummer 02131 300-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de zu melden. (-14014)

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Pressestelle
Jülicher Landstraße 178
41464 Neuss

Telefon: 02131 300-14000

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de
Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell

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