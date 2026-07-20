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Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Vermisster 14-Jähriger aus Kaarst wieder da

Kaarst (ots)

Mit einer Pressemeldung vom 16.07.2026 - 13:26 Uhr (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65851/6315945) bat die Polizei die Öffentlichkeit um Mithilfe bei der Suche nach einem vermissten 14-Jährigen.

Inzwischen kehrte der Vermisste zurück.

Die Polizei bedankt sich für die Mithilfe und nimmt alle Fahndungsmaßnahmen zurück. (-14012)

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Pressestelle
Jülicher Landstraße 178
41464 Neuss

Telefon: 02131 300-14000

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de
Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell

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