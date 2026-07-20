Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Vermisster 14-Jähriger aus Kaarst wieder da

Kaarst (ots)

Mit einer Pressemeldung vom 16.07.2026 - 13:26 Uhr (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65851/6315945) bat die Polizei die Öffentlichkeit um Mithilfe bei der Suche nach einem vermissten 14-Jährigen.

Inzwischen kehrte der Vermisste zurück.

Die Polizei bedankt sich für die Mithilfe und nimmt alle Fahndungsmaßnahmen zurück. (-14012)

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