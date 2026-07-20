Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
POL-NE: Motorradfahrer verletzt sich schwer
Jüchen (ots)
Am Freitag (17.07.), gegen 21 Uhr, befuhr ein 21-jähriger Jüchener mit seinem Motorrad die K25 in Richtung Schloss Dyck.
Zwischen Jüchen-Aldenhoven und Schloss Dyck stürzte der Mann aus bisher unbekannten Gründen von seinem Motorrad und verletzte sich schwer. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht.
Das Verkehrskommissariat 1 hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de zu melden. (-14012)
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