Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Motorradfahrer verletzt sich schwer

Jüchen (ots)

Am Freitag (17.07.), gegen 21 Uhr, befuhr ein 21-jähriger Jüchener mit seinem Motorrad die K25 in Richtung Schloss Dyck.

Zwischen Jüchen-Aldenhoven und Schloss Dyck stürzte der Mann aus bisher unbekannten Gründen von seinem Motorrad und verletzte sich schwer. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Das Verkehrskommissariat 1 hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de zu melden. (-14012)

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